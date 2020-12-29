Предполагается, что уже в москвичи смогут жить нормальной жизнью, как до пандемии коронавируса.

Стало известно, когда Москва сможет вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

По мнению градоначальника, спад заболеваемости произойдет ещё раньше, возможно, в конце января – в феврале. Власти надеются, что к концу зимы можно будет говорить о более стабильной динамике снижения заболеваемости.

Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май. Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник уточнил, что развитие ситуации будет зависеть от активности вакцинации горожан. Важно обеспечить информирование о процедуре и возможностях записи. Планируется, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в достаточном количестве. Затем все будет зависеть от самих граждан и понимания ситуации.

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Видео: Youtube/Россия 24