Nord Stream подтвердил возобновление укладки "Северного потока -2" в Дании

В компании заявили, что подготовительные мероприятия и испытания начнутся в пятницу.

Оператор Nord Stream 2 AG подтвердил возобновление укладки "Северного потока -2" в Дании с 15 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта.

Недавно датское морское управление рассказало, что трубоукладочная баржа "Фортуна" и суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" займутся укладкой российского газопровода в исключительной экономической зоне Дании. "Фортуна" стояла в германском порту Висмар последние две недели. Сегодня она отправилась к будущему трубопроводу. "Балтийский исследователь" также вернулся в зону продолжения строительства.

Газопровод "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы приостановили в декабре 2019 года. Это связано с отказом швейцарской компании Allseas от укладки труб. Решение компании связано с возможными санкциями со стороны США. Затем, в декабре 2020 года оператор возобновил работы и построил 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее мы сообщили, что Кравчук заявил о готовности Украины пойти на компромисс по Крыму.

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