Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности Украины пойти на компромисс по Крыму.
В качестве примера политик привел поставки воды. По его словам, Украина не хотела бы создавать какие-то сложности. Однако, украинские власти решили перекрыть крымчанам доступ к воде. Как уточнил Кравчук, Украина не всегда права, но готова к компромиссам.
В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол.
Леонид Кравчук, первый президент Украины
Мировое сообщество по-прежнему не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он считает, что Москва должна "ответить за это".
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Фото: pixabay
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