В эфире радиостанции НСН он отметил, что России и Украине важно договориться по вопросу Крыма. Это позволит разрешить противоречия между государствами.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности Украины пойти на компромисс по Крыму.

В качестве примера политик привел поставки воды. По его словам, Украина не хотела бы создавать какие-то сложности. Однако, украинские власти решили перекрыть крымчанам доступ к воде. Как уточнил Кравчук, Украина не всегда права, но готова к компромиссам.

В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Мировое сообщество по-прежнему не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он считает, что Москва должна "ответить за это".

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