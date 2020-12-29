Глава государства получил первую дозу вакцины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Телеканал NTV сообщил, что президента привезли в одну из городских больниц Анкары. Там его встретили местные врачи и проводили в кабинет. Затем президента посадили на кресло, провели краткий инструктаж и ввели ему первую дозу вакцины.

Мне тоже сделали прививку. Реджеп Эрдоган, президент Турции

Недавно Эрдоган заявил, что массовая вакцинация начнется 14 или 15 января. Президент рассказал, что в страну начались поставки китайской вакцины. Кроме того, турецкие власти следят за британской и российской вакцинами.

Первым в республике прививку против коронавируса сделал глава министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Ему ввели CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.

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Видео: Youtube/Newzee