Украина оценила решение ЕСПЧ по Крыму

В украинском МИДе заявили, что "это победа Украины" и важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию в адрес страны.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично поддержать Украину и рассмотреть жалобу "Украина против России" в связи с утверждениями Киева о нарушениях прав человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.

В суде посчитали, что не в праве выносить решения о том, было ли, согласно законам РФ, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права. Однако, частично ЕСПЧ готов рассмотреть жалобу Киева. Конкретное решение по существу жалобы будет принято судом чуть позже.

Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел

Напомним, что киевские власти подали жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года. Они заявили о нарушении прав человека и преступлениях в Крыму, возложив всю ответственность за них на Россию. Затем, 7 мая 2018 года члены ЕСПЧ отказались от юрисдикции в пользу Большой палаты. Все жалобы, связанные с Крымом, объединили в дело 20958/14.

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