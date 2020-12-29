В налоговой службе подсчитали объем зарубежных счетов россиян

Выяснилось, что на счетах, открытых россиянами и компаниями в иностранных банках, лежит порядка 13 трлн рублей.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) подсчитали объем зарубежных счетов россиян. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

Заместитель руководителя ФНС выступил на Гайдаровском форуме. Он рассказал присутствующим, что по текущему курсу россияне хранят на зарубежных счетах 177 млрд долларов. Всего по миру существует 700 тыс. финансовых счетов. Кроме того, есть ещё 400 тыс. налоговых резидентов – юрлиц и физлиц. Вольвач уточнил, что это достаточно серьезные активы. В эту сумму включены средства из банков в тех странах, откуда ведомство может брать информацию в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств. Так удалось получить данные о счетах из 100 стран мира.

Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы прирастем странами – партнерами по ЕАЭС и СНГ. На данный момент Россия обменивается данными с Азербайджаном, Латвией и Эстонией. Вольвач подчеркнул, что в следующем году в этот список могут попасть Казахстан, Молдавия и Беларусь.

Ранее мы сообщили, что в Норвегии 23 человека скончались после введения вакцины Pfizer.

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