В Норвегии 23 человека скончались после введения вакцины Pfizer

Летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что после прививки вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech умерли 23 человека.

Представитель агентства Стейнара Мадсена уточнила, что гибель пациентов не вызывает особой тревоги. Дело в том, что у вакцины есть фактор риска. Когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем это неудивительно. Чтобы подобное не повторилось, Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, у которых есть серьезные хронические заболевания.

Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний. Норвежское агентство

Напомним, что 27 декабря Норвегия начала прививать население препаратом, разработанным BioNTech. Первыми привили постояльцев домов престарелых в Осло. По последним данным, процедуру прошли 25 тыс. человек.

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