В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших COVID-19

Планируется ввод льгот в городской системе, учреждениях, организациях, а также в проезде на транспорте.

Московские власти начали разрабатывать систему послаблений для переболевших коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главное условие – наличие антител. Как уточнил мэр, подробнее о системе льгот столичные власти расскажут на следующей неделе.

Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте. Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр напомнил, что в скором времени транспортные и социальные карты студентам разблокируют. Это произойдет сразу после перехода на очную форму обучения, то есть 18 января. Пенсионеры смогут воспользоваться льготным проездом только если сделают прививку от коронавируса.

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