Мурашко сообщил о самом низком показателе младенческой смертности в России

Его удалось добиться за счет рискоориентированного подхода.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о самом низком показателе младенческой смертности в стране на всю историю. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме. Его слова приводит "ТАСС".

Мурашко отметил, что нынешний показатель стал низким не только в истории России, но также с момента образования СССР. По мнению министра, его удалось добиться за счет рискоориентированного подхода.

Дети приходят в мир здоровыми. Конечно же, есть уровень инвалидности, который не повышается в последние годы, и то здоровье, которое дают родители ребенку, оно достаточно для того, чтобы прожить долгую жизнь. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко сравнил статистику по COVID-19 с трагедией в Хиросиме.

Видео: YouTube / РАНХиГС