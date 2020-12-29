Мурашко сравнил статистику по COVID-19 с трагедией в Хиросиме

Количество пациентов в период пандемии составило 1,2 млн человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сравнил нынешнюю статистику по коронавирусу с трагедией в Хиросиме и Нагасаки. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме. Его слова приводит "РИА Новости".

На данный момент количество пациентов в стране в период пандемии COVID-19 составило 1,2 млн человек. Для сравнения Мурашко вспомнил события в августе 1945 года, когда американские военные сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки в Японии. В результате бомбардировки погибло 230 тысяч человек: 140 тысяч в Хиросиме и 74 тысячи в Нагасаки. Большинство жертвы были мирными жителями.

Ранее Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины от COVID-19 в регионы.

Видео: YouTube / РАНХиГС