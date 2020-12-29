В Минздраве рассказали о начале массовой вакцинации населения по регионам.

Михаил Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины от COVID-19 в регионы. Об этом глава министерства здравоохранения сообщил во время селекторного совещания с субъектами РФ, которое было посвящено подготовке к началу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России.

Фото: Минздрав России