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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники

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В Минздраве рассказали о работе медицинских служб во время праздников.

Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники. Министр здравоохранения выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По словам спикера, заболеваемость COVID-19 по стране находилась под полным контролем медиков.

В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикацией, отравлениями, мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр уточнил, что врачи и медицинские службы оказывали необходимую помощь пациентам во время новогодних и рождественских праздников в полном объеме. Региональные минздравы усилили экстренные бригады, что позволило обойтись без крупных аварийных ситуаций. 

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России.

Видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко, новогодние праздники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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