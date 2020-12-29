В Минздраве рассказали о работе медицинских служб во время праздников.

Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в новогодние праздники. Министр здравоохранения выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По словам спикера, заболеваемость COVID-19 по стране находилась под полным контролем медиков.

В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикацией, отравлениями, мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр уточнил, что врачи и медицинские службы оказывали необходимую помощь пациентам во время новогодних и рождественских праздников в полном объеме. Региональные минздравы усилили экстренные бригады, что позволило обойтись без крупных аварийных ситуаций.

Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России.

Видео: Правительство России