Мурашко: в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом

Глава Минздрава рассказал, сколько людей лечатся от коронавируса в РФ.

Михаил Мурашко заявил, что в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом глава Минздрава заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции. Чиновник уточнил, что во время праздничных дней дефицита больничных коек по стране не зафиксировано.

Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В настоящее время на стационарном лечении в больницах с коронавирусом находится около 215 тысяч пациентов по стране. на амбулаторном лечении находится около 870 тысяч человек.

На лекарства пациентам с болезнями сердца и сосудов выделили более 10 миллиардов рублей.

Видео: Правительство России