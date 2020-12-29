Минздрав РФ назвал число свободных коек для лечения больных с COVID-19

По словам Мурашко, свободный коечный фонд для лечения коронавируса составляет 24%.

Минздрав РФ Михаил Мурашко назвал число свободных коек для лечения больных с COVID-19.

В новогодние праздники ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но остается напряженной. В инфекционных госпиталях лечатся 211,6 тыс. пациентов. На амбулаторном лечении сейчас находится 82% пациентов. Таким образом, в больницах свободны почти четверть всех коек, которые предназначены для коронавирусных пациентов.

Для сравнения, в начале декабря доля свободных коек для больных с COVID-19 составила 21%. Как уточнил министр, в 17 регионах этот показатель достигал лишь 5%.

Ранее мы сообщили, что правительство утвердило порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы.

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