Правительство утвердило порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Абитуриенты получат возможность дистанционно отслеживать ход вступительных испытаний. Чтобы подтвердить свои действия, поступающим в вузы потребуется электронная подпись.

Правительство утвердило порядок работы онлайн-сервиса "Поступление в вуз онлайн". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Первый этап суперсервиса – это обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации. Следить за работой сервиса будут Минобрнауки, Минцифры и Рособрнадзор. Сам сервис функционирует с 2020 года. На тот момент к нему подключились 54 вуза. В этом году перечень учебных заведений увеличился до 137. Все они смогут принимать документы онлайн. Планируется, что в 2022 году система распространится на всю страну.

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