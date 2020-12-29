В ЕС не признали новый состав парламента Венесуэлы

Члены ЕС намерены поддерживать оппозиционера Хуана Гуайдо. Они считают его единственным законно избранным представителем Венесуэлы.

В Евросоюзе не признали новый состав парламента Венесуэлы. Об этом заявил в среду официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Дискуссия между странами ЕС продолжается. Как уточнил Петер Стано, для ЕС Хуан Гуайдо является демократически избранным партнером, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году. Кроме того, Европейский совет распространил заявление верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем сказано о намерении "продолжать взаимодействие со всеми представителями политического и гражданского общества". Сам же Боррель предостерегает официальный Каракас от возможных "репрессий, в особенности в отношении членов оппозиции".

Напомним, 6 декабря в Венесуэле состоялись парламентские выборы. Граждане избрали 277 депутатов. Победу одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Гуайдо отказался от участия вместе со значительной частью противников действующего правительства. Депутаты, избранные в ходе выборов, приступили к работе.

Ранее мы сообщили, что ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену.

Видео: European Comission