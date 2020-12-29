Ракету "Сармат" назвали посланием России Байдену

По мнению авторов статьи, так Россия демонстрирует свои военные технологии, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран.

Межконтинентальную ракету "Сармат" назвали посланием России избранному президенту США Джо Байдену. Об этом пишет иранское информационное агентство Akharin Khabar.

Основная цель ракеты "Сармат" — это преодолевать системы ПРО и лишить противника возможности ядерного сдерживания. Автор статьи уточнил, что такое оружие необходимо только для применения в реальной ядерной войне. Соответственно, очевидно его стратегическое значение. В статье упоминается о том, что Россия ведет работу над большим спектром других вооружений. Среди них есть беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие скрытого действия "Пересвет".

Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям. - сказано в материале

Ранее мы сообщили, что В Вашингтоне произошли стычки с полицией на акциях сторонников Трампа.

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