  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:43
95
RipeHarvest
Код вставки плеера

В Вашингтоне произошли стычки с полицией на акциях сторонников Трампа

0 0

Накануне утверждения Конгрессом итогов сторонники нынешнего президента собрались возле Белого дома.

Сторонники Трампа встретились с полицией в Вашингтоне. Об этом сообщило издание USA Today.

Рядом со зданием администрации собралось свыше 100 протестующих. Многие размахивали американскими флагами. Также в рамках протестной акции шла оживленная продажа футболок и кепок с надписями "Остановите воровство" и "Трамп – мой президент". Полицейские задержали 6 участников демонстраций. При себе у них было огнестрельное оружие без лицензии. Их обвиняют в нападении на офицеров.

Авторы материала считают, что протесты стали "прелюдией" к основным акциям. Массовые митинги запланированы на среду. По предварительным данным в них примет участие сам Дональд Трамп.

Ранее мы сообщили, что рэпер Dr. Dre попал в реанимацию.

Видео: YT / riseimages2

Теги: белый дом, вашингтон, протесты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии