В Вашингтоне произошли стычки с полицией на акциях сторонников Трампа

Накануне утверждения Конгрессом итогов сторонники нынешнего президента собрались возле Белого дома.

Сторонники Трампа встретились с полицией в Вашингтоне. Об этом сообщило издание USA Today.

Рядом со зданием администрации собралось свыше 100 протестующих. Многие размахивали американскими флагами. Также в рамках протестной акции шла оживленная продажа футболок и кепок с надписями "Остановите воровство" и "Трамп – мой президент". Полицейские задержали 6 участников демонстраций. При себе у них было огнестрельное оружие без лицензии. Их обвиняют в нападении на офицеров.

Авторы материала считают, что протесты стали "прелюдией" к основным акциям. Массовые митинги запланированы на среду. По предварительным данным в них примет участие сам Дональд Трамп.

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Видео: YT / riseimages2