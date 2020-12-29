Музыкант госпитализирован в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Продюсер и американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

Настоящее имя продюсера Андре Ромелл Янг. Ему 55-лет. Является одним из самых популярных рэперов. Сам музыкант заверил подписчиков в Instagram, что чувствует себя хорошо. Он надеется скоро вернуться домой. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей медкоманды. Я скоро покину больницу и вернусь домой. - Dr. Dre, рэпер

Музыкант известен не только своими треками, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей. Среди них Eminem, Snoop Dogg, 50 cent, 2Pac.

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Видео: YT / FOX 5 San Diego