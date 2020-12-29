По мнению главы государства, без макроэкономической стабильности невозможно обеспечить безопасность государства.

Президент России Владимир Путин назвал улучшение жизни людей главной целью. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам.

В рамках видеоконференции российский лидер указал, что уровень жизни людей должен быть лучше. "Во главе угла" должно быть решение вопросов социального характера. Путин указал, что у правительства и других органов власти достаточно вопросов, которые требуют ежедневного внимания.

Ясно, что без макроэкономической стабильности невозможно управлять финансами, невозможно развивать экономику. А это в свою очередь означает, что невозможно обеспечить обороноспособность и безопасность государства, если не развивать эти сферы. Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера. - Владимир Путин, президент РФ

По словам президента, это разноплановые вопросы, но между ними есть одно общее – работа госструктур по социальной защите граждан, по выполнению как ранее данных, так и новых поручений в 2021 году.

Ранее мы сообщили, что спецслужбы США обозначили цель "российской кибератаки" в декабре.

Видео: kremlin.ru