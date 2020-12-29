Спецслужбы США обозначили цель "российской кибератаки" в декабре

В ведомстве полагают, что исполнитель несет ответственность за множество кибератак как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) согласно с мнением спецслужб США о том, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные и "вероятно происходила из России". Об этом сказано в заявлении агентства.

Спецслужбы США пояснили, что расследование продолжается. Им удалось установить, что из порядка 18 тыс. клиентов компании SolarWinds Orion, пострадавших от атаки, лишь небольшое число стали жертвами злонамеренной активности в их сетях. Обнаружено меньше 10 правительственных ведомств, которые входят в эту категорию. На данный момент спецслужбы пытаются выяснить или оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать от рук хакеров.

В агентстве считают, что это "серьезный взлом", который "потребует постоянных и целенаправленных усилий для ликвидации его последствий".

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