Судно стояло почти два месяца недалеко от Калининграда.

"Академик Черский" вернулся к строительству "Северного потока -2". Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

В декабре 2020 года судно отправилось в район датского острова Борнхольм. Именно там находится недостроенный участок газопровода "Северный поток -2". Простояв там какое-то время, "Академик Черский" вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы.

Проект "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Мощность каждой из них составляет 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон выступает против строительства российского газопровода. Они продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо этого, Украина и ряд европейских стран тоже не хотят продолжения строительства "Северного потока -2".

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