Кандидат от демократов лидирует на выборах в Сенат в Джорджии

Уорнок набирает 50,5% голосов. Его оппонент – республиканка Келли Леффлер получает 49,5%.

Кандидат от демократов Рафаэль Уорнок лидирует на выборах в Сенат в Джорджии. Как сообщает телеканал NBC News, вероятнее всего он победит.

Агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал ABC News уже сообщили о победе Уорнока. Сам политик пообещал, что после прохождения в Сенат он будет работать на благо всех жителей штата Джорджия. Также агентство сообщило, что демократы на выборах в сенат США в двух округах Джорджии вновь борются за лидерство со своими оппонентами-республиканцами.

Оба кандидата могут победить, поскольку неподсчитанными остаются в основном голоса в округах Атланты, тяготеющих к демократам.

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