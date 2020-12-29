Мэр Сочи сообщил о намеренно совершенных поджогах в лесах курорта

На данный момент, лесные пожары продолжаются.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о намеренно совершенных поджогах в лесах курорта. Заявление он опубликовал в Instagram.

Глава государства уточнил, что следственная группа установит точные причины произошедшего. По его словам, доподлинно известно, что не обошлось без намеренных поджогов. Эти люди являются преступниками. Они ответят за содеянное по всей строгости закона. Как уточнил мэр, угрозы населенным пунктам от лесных пожаров нет. При этом, каждый день в лесах курорта возникают новые возгорания.

Хотелось бы обратиться ко всем жителям и гостям города с просьбой не допускать возгораний на своих территориях, не посещать леса и не пользоваться огнем на открытой местности, чтобы не возникало новых очагов. - Алексей Копайгородский, глава Сочи

В прошлом году, 29 декабря, власти развернули межведомственный оперативный штаб. Он круглосуточно начал мониторить ситуацию в городе.

Ранее мы сообщили, что Путин утвердил создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями.

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