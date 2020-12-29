Путин утвердил создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин одобрил указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра". Об этом сказано на сайте Кремля.
В попечительский совет фонда также вошли соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский и многие другие. Организация будет заниматься реализацией дополнительного механизма и финансового оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
Ранее мы сообщили, что Лукашенко назвал Путина своим другом.
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