Путин утвердил создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Председателем фонда назначен основатель первого детского хосписа в стране Александр Ткаченко.

Президент России Владимир Путин одобрил указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра". Об этом сказано на сайте Кремля.

В попечительский совет фонда также вошли соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский и многие другие. Организация будет заниматься реализацией дополнительного механизма и финансового оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко назвал Путина своим другом.

Фото: скриншот