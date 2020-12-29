Лукашенко назвал Путина своим другом

Журналистка выложила фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина своим другом. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

Лукашенко развернуто ответил на вопрос журналистки о том, кого он считает своими друзьями. По словам белорусского лидера, Путин – друг. При этом, к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он таких чувств не испытывает.

Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также белорусский лидер уточнил, что Минск намерен выстраивать отношения с Вашингтоном.

Ранее мы сообщили, что в России зафиксировано 24 217 случаев заражения COVID-19 за сутки.

Видео: Telegram / Наиля