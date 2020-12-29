В России зафиксировано 24 217 случаев заражения COVID-19 за сутки

В 11% случаев (2 672) заболевание протекало без клинических проявлений.

За последние сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения в 84 регионах России. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Москва по-прежнему остается первой в списке по числу заражений за сутки (5 142). На второй строчке оказался Санкт-Петербург. Здесь заболели 3 341 человек. Далее идет Московская (1 097), Нижегородская (464) и Воронежская (393) области. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы на Чукотке (0%), Ненецком автономном округе (0,1%) и Республике Тыве (0,2%).

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 445 человек. Ещё 23 055 пациентов выздоровели. За весь период пандемии в России выявлено 2 685 723 случая заражения COVID-19.

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