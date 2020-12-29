Трамп пообещал "адскую битву" за пост президента США

Президент не хочет отдавать Белый дом демократу Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп пообещал "адскую битву" за пост главы государства. Запись обращения опубликована на YouTube-канале WJCL News.

Накануне президент выступил в штате Джорджия. Он заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования. Также глава государства сказал, что не допустит "захват" сената и Белого дома.

Недавно в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В разговоре действующий президент упрашивал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.

Ранее Путин заявил, что важнейшей задачей на 2021 год является снижение уровня безработицы и восстановление рынка труда.

Видео: YT / WJCL News