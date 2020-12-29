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Трамп пообещал "адскую битву" за пост президента США

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Президент не хочет отдавать Белый дом демократу Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп пообещал "адскую битву" за пост главы государства. Запись обращения опубликована на YouTube-канале WJCL News.

Накануне президент выступил в штате Джорджия. Он заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования. Также глава государства сказал, что не допустит "захват" сената и Белого дома.

Недавно в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В разговоре действующий президент упрашивал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.

Ранее Путин заявил, что важнейшей задачей на 2021 год является снижение уровня безработицы и восстановление рынка труда.

Видео: YT / WJCL News

Теги: белый дом, выборы, джо байден, дональд трамп, президент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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