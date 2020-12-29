Путин: важнейшая задача на этот год – снижение безработицы

Глава государства добавил, что проблем в социальной сфере еще очень много. Далеко не все их них были затронуты на совещании.

Президент России Владимир Путин заявил, что важнейшей задачей на 2021 год является снижение уровня безработицы и восстановление рынка труда. Об этом он сообщил на совещании по вопросам социальной защиты населения.

Отдельно российский лидер выделил механизм социального контракта. Он отметил, что в прошлом году контракт внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 субъекте РФ. Теперь все регионы будут обязаны участвовать в этой программе. Главная задача контракта – помочь семьям повысить доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию.

И конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок. - Владимир Путин, президент РФ

По словам президента, вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения – остаются в приоритете. Он подчеркнул, что на них был сделан акцент в прошлом году.

Ранее мы сообщили, что неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия.

Видео: kremlin.ru