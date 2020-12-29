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Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

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Капитолий намеревались атаковать в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Во вторник вечером авиадиспетчеры получили сообщение с напоминанием о том, что любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета следует немедленно сообщать. В среду им пришло ещё одно сообщение, но уже от неизвестных лиц.

Мы влетим самолетом в Капитолий в среду. Сулеймани будет отомщен.

- аудиозапись, отправленная авиадиспетчерам в Нью-Йорке

Федеральные чиновники начали расследование. Минобороны и разведывательные службы проинформированы об инциденте. Представители подразделений обеспокоены тем, что неизвестные вмешались в связь между пилотами и диспетчерами.

Ранее мы сообщили, что в ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма COVID-19.

Видео: CBS News

Теги: вашингтон, капитолий, угрозы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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