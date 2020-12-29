В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма COVID-19

Новая мутация COVID-19 выявлена уже в 41 стране и территории.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о распространении нового штамма COVID-19.

В организации подчеркнули, что такая ситуация возникла по состоянию на 5 января. Пока переносчиками нового штамма стали несколько человек. Кроме того, в шести странах выявлена мутация, которая изначально была обнаружена в ЮАР.

Напомним, что в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР заявили, что генетики выявили в стране ещё одну мутацию, названную 501.V2.

Ранее мы сообщили, что страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти в феврале и марте.

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