В феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны – Россия и Казахстан.

Страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти в феврале и марте. Об этом заявил портал Informбюро.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

Во вторник, 5 января, представители стран-участниц ОПЕК+ встретились на совещании, чтобы обсудить вопросы, связанные с уровнем добычи нефти в феврале и марте. Было принято решение – Россия и Казахстан увеличат свою добычу на 75 тыс. баррелей в сутки. Большая часть этой квоты – 65 тыс. баррелей – приходится на Россию. Остальные 10 тыс. баррелей – на Казахстан.

Вице-премьер правительства России Александр Новак поблагодарил своих коллег, руководителей делегаций всех стран, особенно председателя конференции ОПЕК+ Абдулазиза аль-Сауда. Новак отметил работу, которая проводилась в течение двух дней, а также конструктивный подход, направленный на принятие консенсусного решения.

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