Россия проиграла Финляндии в матче за бронзу на МЧМ по хоккею

Капитан команды Василий Подколзин посчитал, что хоккеисты подставили главного тренера Игоря Ларионова итоговым результатом встречи.

Сборная России уступила бронзу команде Финляндии на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею.

Команды встретились в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Первый гол был забит Ильей Сафоновым на 7 минуте. Затем команда финнов ответила шайбами Антона Лунделля (26 и 59 минуты). После него Россия получила ещё пару голов. На 42 минуте оборону российской сборной обошел Микко Петман, на 60 минуте – Рони Хирвонен.

В финале канадская сборная встретится с США. Напомним, что 5 января она разгромила Россию в полуфинале МЧМ со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

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Видео: YouTube / Первый канал