Глава государства полагает на то, что Москве не придется ничего заимствовать.

Президент РФ Владимир Путин призвал власть Москвы "не прибедняться". Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам.

На совещании мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена позаимствовать то, что готова обеспечить. В свою очередь, Путин попросил действовать эффективно. По его мнению, в таком случае ничего заимствовать Москве не придется.

Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся - бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке. - Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер думает, что у столицы будет возможность помочь регионам, которые нуждаются в её поддержке.

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Видео: kremlin.ru