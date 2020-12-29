Ученые обозначили сценарии развития ситуации с COVID-19 в России

Есть два сценария. Первый – вирус перестанет мутировать, у большой части населения появится иммунитет, и эпидемия сойдет на нет. Второй сценарий менее оптимистичен – вирус станет похожим на грипп, и тогда придется создавать новую вакцину каждый год.

Ученые обозначили несколько сценариев развития ситуации с COVID-19 в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные опроса.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский уточнил, что наличие иммунитета у людей в результате болезни или вакцинации позволит решить эту проблему. Если же вирус все-таки станет таким, как грипп, то вакцину нужно будет создавать с учетом изменений. В таком случае, всем гражданам придется проходить повторную вакцинацию. Ученый убежден, что будет один из этих сценариев, но какой именно – покажет время.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов полагает, что большую часть населения вакцинируют в следующем году. В таком случае заболеваемость снизится. По его прогнозу, вирус полностью исчезнет тогда, когда иммунитет получат 60-70% россиян.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко назвал COVID-19 "божьим наказанием" за образ жизни людей.

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