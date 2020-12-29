На лекарства пациентам с болезнями сердца и сосудов выделили более 10 миллиардов рублей

Мурашко подчеркнул, что данная программа уже доказала свою эффективность.

На лекарства пациентам с болезнями сердца и сосудов из федерального бюджета выделили более 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с регионами.

Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

По его словам, граждан, перенёсших инфаркты и инсульты и ряд сердечно-сосудистых вмешательств, должны бесплатно обеспечивать лекарствами. Мурашко подчеркнул, что данная программа уже доказала свою эффективность, так как повышает приверженность пациентов терапии.

Программа предлагает снабжение пациентов лекарствами 23 международных непатентованных наименования.

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