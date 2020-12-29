Глава Минздрава рассказал об улучшении ситуации по стране с распространением препаратов для лечения COVID-19.

Михаил Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России. Об этом глава министерства здравоохранения рассказал коллегам на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По мнению чиновника, обстановка по стране с препаратами, находящимися в гражданском обороте, улучшилась.

По объему лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась, в том числе, увеличенное производство покрывает потребность Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко: в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом.

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