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Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России

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Глава Минздрава рассказал об улучшении ситуации по стране с распространением препаратов для лечения COVID-19.

Михаил Мурашко оценил ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России. Об этом глава министерства здравоохранения рассказал коллегам на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По мнению чиновника, обстановка по стране с препаратами, находящимися в гражданском обороте, улучшилась.

По объему лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась, в том числе, увеличенное производство покрывает потребность

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко: в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом.

Видео: Правительство России

Теги: лекарства, минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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