Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ

По словам канцлера, «врачи и медперсонал во многих больницах работают на пределе возможностей».

В субботнем видеообращении Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что следующие недели зимы станут самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии коронавируса. Видеозапись опубликована на сайте немецкого правительства.

Как уточнила Меркель, сейчас многие страны переживают вторую опасную волну пандемии. Врачи работают день и ночь. На данный момент власти ФРГ не могут подсчитать последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников.

Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие другие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии. - Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Власти намерены существенно понизить число новых случаев заболевания. Они хотят, чтобы показатель опустился до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней.

Ранее мы сообщили, что Пушков определил курс внешней политики США при Байдене.

Видео: Youtube/Bundesregierung