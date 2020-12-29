Пушков определил курс внешней политики США при Байдене

По оценке Пушкова, если Байден станет президентом, то США начнут противостоять Китаю и России.

Сенатор Алексей Пушков определил курс внешней политики США при правлении кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вашингтон негативно относился к политике России и Китая даже при правлении нынешнего президента США Дональда Трампа. По оценке Пушкова, новый американский лидер совершенно по-разному относится к России и Китаю. Для него, Россия – враг, а Китай – конкурент.

В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – "все более настойчивому Китаю". При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея "глобальной коалиции демократий" против "авторитарных режимов" в лице Китая, а также России. - Алексей Пушков, сенатор

На основе НАТО уже существует коалиция, которая действует против России. При этом, антикитайский альянс ещё предстоит создать. По прогнозу сенатора, США будут распространять влияние Запада на азиатские страны. Особое значение примут государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы. Эти регионы будут зоной соперничества между "либерально-демократическим" и "авторитарным" "типами миропорядка".

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