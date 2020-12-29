Ангела Меркель считает, что введенные в ФРГ ограничения показывают свою действенность.

Локдаун в Германии продлили до 14 февраля. Об этом по результатам совещания с региональными главами рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Чиновница уточнила, что правительство приняло решение продлить ранее введенные ограничительные меры, а также ввести новые.

Актуальные ежедневные данные Института Роберта Коха являются для нас всех основанием для надежды, они нас воодушевляют, потому что медленно число новых случаев, по крайней мере в настоящий момент, снижается. И я должна сказать, слова богу, у нас меньше людей находятся на лечении в палатах интенсивной терапии Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница уточнила, что введены эпидемиологические меры показывают эффективность. При этом мутация "британского" коронавируса представляет из себя угрозу политике подавления распространения инфекции. По словам Меркель, исследования говорят о том, что выявленный штамм коронавируса более заразный, чем предыдущие.

У нас этот вирус был выявлен, мы не знаем, насколько сильно он распространился, но отдельные случаи известны. Ученые говорят нам, что он еще не стал доминирующим Ангела Меркель, канцлер Германии

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета.

Видео: YouTube / WELT