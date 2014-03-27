Наталья Пшеничная рассказала о прогнозе по росту числа новых пациентов с коронавирусом.

Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости COVID-19 весной. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила врач-инфекционист Наталья Пшеничная. По данным заместителя главы по клинико-аналитической работе НИИ эпидемиологии, в стране ожидается небольшой рост числа зараженных коронавирусом. Показатель составит до нескольких тысяч пациентов.

Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости. Наталья Пшеничная, инфекционист

Эксперт напомнила, что показатели по заболеваемости коронавирусом могут серьезно измениться, если население будет соблюдать санитарные меры. При этом существует возможность того, что существенно показатель заболеваемости не вырастет, а останется на нынешнем уровне.

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Фото: Piter.tv