Петербургские предприниматели просят частично снять коронавирусные ограничения

Речь идет о замене перчаток санитайзерами, а также отмене 50% заполняемости фудкортов.

В Смольном обсуждают частичное снятие коронавирусных ограничений в Петербурге. Представители бизнеса просят властей заменить перчатки для сотрудников санитайзерами.

По словам председателя Комитета по торговле петербургской ТПП Ольги Волковой, люди, которые носят перчатки по 5 и более часов, травмируют руки. Она сослалась на опыт других регионов, подчеркнув, что отсутствие требований по ношению перчаток не влияет на уровень заболеваемости. Об отмене перчаточного режима также попросили рестораторы.

В свою очередь представители общепита и владельцы торговых центров просят отменить ограничение по 50% заполняемости фудкортов. Они заявили, что в городе и так трафик на 25-30% ниже прошлогоднего.

Предложения предпринимателей передали в Роспотребнадзор на рассмотрение.

Ранее Смольный допустил новую волну коронавируса из-за дефицита вакцины.

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