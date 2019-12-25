Смольный допустил новую волну коронавируса из-за дефицита вакцины

По словам заместителя председателя городского комитета по здравоохранению, будет третья волна, поскольку были первая и вторая.

Во вторник, 16 марта, первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана во время онлайн-дискуссии "Жизнь после COVID-19. Частный медицинский бизнес" допустил третью волну коронавируса.

По его словам, сложности могут возникнуть из-за дефицита вакцины коронавируса. Также чиновник уточнил, что все зависит от скорости вакцинации и скорости "переболения" людей. На данный момент есть проблема со скоростью вакцинации.

В ведомстве отмечают, что запаса первого компонента "Спутник V" хватит на неделю, но в ближайшее время ожидаются поставки. Вместе с тем, в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции зафиксировали тренд на снижение распространения COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли один из пунктов вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV