В Петербурге закрыли один из пунктов вакцинации от COVID-19

Закрыть точку на Северном проспекте решили медики и представители ТЦ, потому что посещаемость там была низкой.

Пункт вакцинации от коронавируса в петербургском ТЦ "Маршал" на Северном проспекте закрыли. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным, опубликованным на сайте ТЦ, пункт вакцинации открылся 24 февраля одновременно с точками в "Невском центре", "Европолисе" и другими. С 16 марта по телефону сообщают, что вакцинация в ТЦ не проводится и советуют обратиться в поликлинику №97 на Кустодиева.

По данным СМИ, закрыть точку на Северном проспекте решили медики и представители ТЦ, потому что посещаемость там была низкой.

В Петербурге стали меньше вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.tv