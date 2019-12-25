В Петербурге стали меньше вакцинироваться от COVID-19

В середине февраля за неделю прививку сделали 50 тыс. человек, а за последнюю неделю ― в два раза меньше.

В Петербурге продолжают падать темпы вакцинации. За вторую неделю марта прививки сделали 23984 человек. Это на 34,5% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится в справке Межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу.

В середине февраля прививку первым компонентом сделали более 50 тыс. граждан в неделю. По данным на 15 марта, в городе вакцинацию прошли 307609 человек. Полный цикл завершили 202069 человек. Осталась почти 41 тыс. доз. Поступление новой партии вакцины ожидается в конце недели. Ранее стало известно о том, что оставшейся вакцины от коронавируса в Северной столице хватит на неделю.

По официальным данным, в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после нее.

Фото: Piter.TV