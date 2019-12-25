Оставшейся вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на неделю

Речь идет о первом компоненте вакцины.

Оставшейся вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на 6-7 дней. На данный момент сделать прививку возможно более чем в 100 пунктах вакцинации. Всего их 129, но в некоторых препарат закончился. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Помимо стационарных пунктов вакцинации прививку можно сделать в 5 торговых центрах: "Европолис", "Охта Молл", "Невский центр", "Гранд Каньон" и "Леруа Мерлен". Ранее их было 8. В Петербурге осталось 40 тыс. доз первого компонента вакцины. Проблем со вторым компонентов не возникало.

В ближайшее время город ждет новой поставки "Спутника V".

О нехватке вакцины в пунктах вакцинации стало известно на прошлой неделе.

Фото: Piter.TV