В 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V"

Прививку можно сделать в торговых центрах, там запись не требуется.

Количество пунктов вакцинации, в которых закончился первый компонент "Спутник V", достигло 16. Об этом 11-го марта сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Проблем с наличием второго компонента нет. Всего на данный момент в Петербурге есть 53 836 доз вакцины.

С нехваткой столкнулись горожане, которые хотели сделать прививки в Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Граждан предупреждают по телефону о том, что вакцина закончилась, и они могут перезаписаться в другой пункт. Это можно сделать по номеру "122", номеру виртуальных колл-центров поликлиник, на сайте госуслуг и портале "Здоровье петербуржца".

Комитет по здравоохранению ожидает поставки на следующей неделе. Их осуществляет и распределяет по регионам Минздрав.

Накануне Piter.TV узнал о нехватке вакцины в поликлинике №53 Василеостровского района. Сегодня к нам обратился еще один человек. Он сообщил о том, что его запись отменили в поликлинике №30, которая расположена на улице Малая Зеленина.

Фото: Piter.TV