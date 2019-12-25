Меньше всего доз вакцины от коронавируса осталось в Василеостровском районе

Всего в городе около 60 тыс. доз вакцины. В остальных районах города с запасами вакцины все в порядке.

Самая сложная ситуация с вакциной "Спутник V" от коронавируса в Петербурге на данный момент сложилась на Васильевском острове. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вопрос о количестве вакцины в Северной столице возник после того, как мы наткнулись на пост одного из российских музыкантов в "ВКонтакте". Источник пожелал остаться неизвестным, поэтому имя раскрывать не будем. На страничке в социальной сети мужчина рассказал о ситуации, которая произошла в праздничные выходные с его родителями. На данный момент пост удален, однако мы запомнили детали и уточнили у композитора, о какой поликлинике шла речь.

Музыкант возмутился тем, что все пишут об изобилии доз вакцины от коронавируса в Петербурге, однако его родственники столкнулись с тем, что препарат закончился. 8 марта его родители приехали в поликлинику №53 Василеостровского района, чтобы сделать первую прививку от COVID-19. В самом медучреждении пожилые люди узнали, что вакцины нет. На процедуру они записывались сильно заранее и проделали немалый путь, чтобы добраться до поликлиники. О том, что прививку сделать не получится, их не предупредили.

В самой поликлинике Piter.TV подтвердили, что вакцины для первой инъекции действительно нет — закончилась. Вторую прививку делают. На портале "Здоровье петербуржца" ближайшая дата для записи на вакцинацию в медучреждение — 1 апреля. Кроме того, в районе всего 4 пункта вакцинации от коронавируса. Для сравнения, в Невском районе их 11. О том, что вакцина в поликлинике закончилось, предупредили тех, кто оставил свои номера. В случае с пожилыми родственниками известной личности контактов с ними не было: на вакцинацию записывал другой человек по телефону, а номер и не спросили.

Piter.TV поинтересовался в комитете по здравоохранению, определяется ли количество талонов на вакцинацию исходя из количества препарата в каждой конкретной поликлинике.

Мы не знаем дат поставки следующих партий вакцины. Рассчитывали на новую поставку. ответили в пресс-службе комздрава.

Получается, что запись идет даже на те даты, к которым вакцина может закончиться. Однако около 10-20% горожан не приходит на вакцинацию, так что дозы чаще всего остаются. Несмотря на такую ситуацию, больше человек на случай, если кто-то не придет, тоже не записывают. На вторую инъекцию тоже приходят не все. За поставки вакцины отвечает Минздрав, город на это влиять не может. В других районах на данный момент проблем с нехваткой вакцины нет.

В комздраве напомнили, что прививку можно сделать в торговых центрах, там запись не требуется. В ином случае можно перезаписаться по номеру "122".

Фото: Piter.TV