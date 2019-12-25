Роспотребнадзор оценил ковидную эпидситуацию в Петербурге как стабильную

Скачков заражения не наблюдается.

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге по коронавирусу стабильна: ежедневно регистрируется менее тысячи новых случаев заражения ковидом. Об этом заявила глава городского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости к сегодняшнему дню составляет 17,7 случаев на 100 тысяч человек населения. Суточный прирост заболеваемости составляет 4% и замедлился. Последние три месяца, по словам Башкетовой, Петербург находится на плато по коронавирусу, скачков заражения нет, как и формирования очагов в городе.

По последним данным, за минувшие сутки в Петербурге заразились еще 943 человека. Всего с начала пандемии выявлено 379 648 случаев заражения ковидом. Выздоровели 328 427 пациентов, не справились с болезнью 11 619 человек.

Формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август.

Фото: Piter.TV