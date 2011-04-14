Формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август

Таким образом, вакцинацию необходимого числа человек сдвинули на месяц.

В пятницу, 12 марта, вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что сроки выполнения задачи по формированию коллективного иммунитета от коронавируса сдвинули на месяц – с июля на август.

По словам чиновника, к 1 августа необходимо привить 1,2 миллиона горожан. В середине февраля Эргашев заявлял, что план вакцинации надо выполнить к июля, а еще раньше число составляло не 1,2 миллиона, а 3,5 миллиона петербуржцев.

Предполагается, что планы по вакцинации сдвинулись из-за дефицита вакцины.

Ранее мы писали, что в 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V".

Фото: Piter.TV