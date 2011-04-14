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Формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август
Сегодня, 20:57
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smirenny

Формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август

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Таким образом, вакцинацию необходимого числа человек сдвинули на месяц.

В пятницу, 12 марта, вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что сроки выполнения задачи по формированию коллективного иммунитета от коронавируса сдвинули на месяц – с июля на август. 

По словам чиновника, к 1 августа необходимо привить 1,2 миллиона горожан. В середине февраля Эргашев заявлял, что план вакцинации надо выполнить к июля, а еще раньше число составляло не 1,2 миллиона, а 3,5 миллиона петербуржцев. 

Предполагается, что планы по вакцинации сдвинулись из-за дефицита вакцины. 

Ранее мы писали, что в 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V".

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, вакцинация от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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